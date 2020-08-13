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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

20 ألف جنيه إعانة لأسر ضحايا حادث غرق المعدية بالبحيرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:10 م
حادث غرق المعدية
حادث غرق المعدية بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لصرف إعانة عاجلة لأسر ضحايا حادث غرق معدية بقرية دمشلى في كوم حمادة بواقع 20 ألف جنيه لكل أسرة.

وأوضح المحافظ أنه تم انتشال جثمان أحد ضحايا غرق المعدية، منذ قليل، ليصبح الإجمالى ثلاثة، وجارى البحث عن آخر المفقودين وتم رفع المعدية الغارقة وجميع آثار الحادث.

ووجه اللواء هشام آمنة فور علمه بالحادث في الساعة الواحدة من صباح اليوم قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينه كوم حمادة بالتوجه للموقع لتقديم أوجه الدعم اللازم رغم انشغال أعداد كبيرة فى تأمين العملية الانتخابية، حيث هرعت جميع الفرق والأطقم على الفور والتوجه لمكان الحادث.

يذكر أن المعدية صدر لها ترخيص بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٠ وترخيصها ساري لمدة سنتين ويتوافر بها جميع الاشتراطات والصلاحيات اللازمة، وأن أسباب الحادث المبدئية هي انزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها حيث كانت محملة بعدد سيارة ربع نقل، وسيارة بيدفور محملة بمواد خاصة بالزراعة مما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.
حادث غرق المعدية بالبحيرة
حادث غرق المعدية بالبحيرة
حادث غرق المعدية بالبحيرة
حادث غرق المعدية بالبحيرة

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