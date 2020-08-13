رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:01 م
نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية
طباعة

يقدم لكم «الدستور» رابط الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 وكذلك خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري لهذا العام.

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، قبل قليل، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019/2020.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي 72%.

بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%.

من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

أكد وكيل الأزهر أنه تم الإنتهاء من تصحيح جميع الإختبارات الخاصة بالثانوية الأزهرية، وأنه يتم تصحيح كل اختبار فور الإنتهاء منه لسرعة ظهور النتيجة، وتهدئة قلق الطلاب وأولياء الأمور.

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم إعطاء طلاب الثانوية الأزهرية 10% درجات رأفة بهم وهذا للمساواة مع الثانوية العامة، وقد تم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام من قبل وزارة التربية والتعليم وسوف تكون في الأيام القليلة القادمة.

بعد الإنتهاء من التوتر والقلق الذي أصاب الطلاب وأولياء الأمور في وقت أداء الإختبارات والخوف من إنتشار فيروس كورونا بين الطلاب أثناء أداء الإختبارات، ومن المؤكد أنه قد تم أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لوقاية الطلاب ومنع عدوى أي طالب بالفيروس أثناء الإختبارات، وتم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم على أن عدد الطلاب داخل اللجان لا يزيد عن 12 طالبا وذلك للحفاظ عليهم، بأن القلق بشأن ظهور النتيجة والحصول عليها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 رابط بوابة الأزهر الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

ونستعرض لكم فى هذا التقرير الخطوات اللازمة والصحيحة للحصول علي النتيجة الكترونيا.

حيث خصصت بوابة الأزهر الشريف رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام.

وظهرت النتيجة الآن عبر الرابط الرسمي بعد مراجعتها لعدم ظلم أي طالب في الدرجات.

الخطوة الأولي :- نقوم بالدخول الي الموقع الرسمي بوابة الأزهر التعليمية.

الخطوة الثانية :- هي اختيار خانة استعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري.

الخطوة الثالثة :- كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

الخطوة الرابعة :-  الآن نضغط على إعلان النتيجة

الخطوة الخامسة :- تظهر الآن صفحه بها النتيجة معتمدة من وزارة التربية والتعليم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دخول.. رابط تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية فور الاعتماد

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس .. بوبة الأزهر AZHAR

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«المالية»: صرف الرواتب 23 أغسطس ولمدة 3 أيام

منوعات

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة الثانوية الأزهرية الآن azhar.eg برقم الجلوس 2020

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

الجمعة توزيع جوائز «لولو ومورا» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب (فيديو)

«مكتبة القاهرة» تعقد ندوة «تجارب أبنائنا من الكفاءات بالخارج»

المركز القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي

في ذكري رحيله.. ماذا قال صلاح عبد الصبور عن تجربته الشعرية؟