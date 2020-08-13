الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

يقدم لكم «الدستور» رابط الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 وكذلك خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري لهذا العام.

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، قبل قليل، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019/2020.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي 72%.

بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%.

من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

أكد وكيل الأزهر أنه تم الإنتهاء من تصحيح جميع الإختبارات الخاصة بالثانوية الأزهرية، وأنه يتم تصحيح كل اختبار فور الإنتهاء منه لسرعة ظهور النتيجة، وتهدئة قلق الطلاب وأولياء الأمور.

ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم إعطاء طلاب الثانوية الأزهرية 10% درجات رأفة بهم وهذا للمساواة مع الثانوية العامة، وقد تم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام من قبل وزارة التربية والتعليم وسوف تكون في الأيام القليلة القادمة.

بعد الإنتهاء من التوتر والقلق الذي أصاب الطلاب وأولياء الأمور في وقت أداء الإختبارات والخوف من إنتشار فيروس كورونا بين الطلاب أثناء أداء الإختبارات، ومن المؤكد أنه قد تم أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لوقاية الطلاب ومنع عدوى أي طالب بالفيروس أثناء الإختبارات، وتم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم على أن عدد الطلاب داخل اللجان لا يزيد عن 12 طالبا وذلك للحفاظ عليهم، بأن القلق بشأن ظهور النتيجة والحصول عليها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 رابط بوابة الأزهر الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

ونستعرض لكم فى هذا التقرير الخطوات اللازمة والصحيحة للحصول علي النتيجة الكترونيا.

حيث خصصت بوابة الأزهر الشريف رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام.

وظهرت النتيجة الآن عبر الرابط الرسمي بعد مراجعتها لعدم ظلم أي طالب في الدرجات.

الخطوة الأولي :- نقوم بالدخول الي الموقع الرسمي بوابة الأزهر التعليمية.

الخطوة الثانية :- هي اختيار خانة استعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري.

الخطوة الثالثة :- كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

الخطوة الرابعة :- الآن نضغط على إعلان النتيجة

الخطوة الخامسة :- تظهر الآن صفحه بها النتيجة معتمدة من وزارة التربية والتعليم