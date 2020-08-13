بعد انضمام نور اللبنانية تعرف على قصة مسلسل «جمال الحريم»

تستعد النجمة نور اللبنانية للبدء في تصوير مسلسل جمال الحريم، وهو اسم مؤقت للمسلسل الذي يعتمد على البطولة النسائية وتقوم بإخراجه منال الصيفي ومن تأليف سوسن عامر.العمل تدور أحداثه في إطار رعب، حول أحد القصص التي تتناول قضايا الدجل والشعوذة لكن بشكل مبني على قصة حقيقية، وذلك في إطار من الغموض والإثارة حتى الحلقات الأخيرة.العمل يتم بناء ديكور يضاهي قصة العمل هذه الفترة، حول أماكن المشعوذين والدجالين، وذلك حتى ينطلق تصوير العمل أواخر شهر أغسطس الجاري بهذا الموقع المخصص للعمل.المسلسل من بطولة نور،خالد سليم، دينا فؤاد، رنا رئيس، وإسلام جمال، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.