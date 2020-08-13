الجمعة توزيع جوائز «لولو ومورا» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب (فيديو)

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى لثقافة الطفل حفل توزيع جوائز الفائزين بفوازير لولو ومورا غدًا الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020 وذلك الساعة السادسة مساءً؛ بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.والفائزون هم: عبد الرحمن محمد رجب، إسلام فارس عبد الشافى، أروى أحمد عبد اللطيف، عبد الرحمن مصطفى عبده، رنا محمد مصطفى، جنات محمد أحمد، الحسن محمد أحمد، محمد طارق طه، مريم طارق طه، عبد الرحمن محمد أحمد، آية سمير أحمد، هاجر هاني أحمد، هنا هاني أحمد، دنيا تامر، أنس محمد فاروق، رحاب محمد فاروق، شهد وائل، هنا وائل، لجين رامى محمود، كريم رامى فيصل، هنا رامى فيصل، رودينا وليد ماهر، محمد وليد ماهر، عبدالرحمن محمد ماهر، خالد محمد ماهر، نور محمد عنتر، مالك محمد عنتر، مهرائيل ماجد، جانا وليد مصطفى، كنزى وليد مصطفى، يارا وليد مصطفى، إيمان محمد خميس، شيماء محمد خميس، يوسف محمد خميس، عادل أرسانيوس ألبير، شنودة أرسانيوس ألبير، إسراء صبحى سلامة، أحمد سعد فؤاد، أحمد تامر، فارس فيصل عبدالشافى، مريم حازم قدري، منة حازم قدري، يارا محمد نجيب، لوجين سيد أحمد، عائشة هيثم؛ والجدير بالذكر أن الفائزين من محافظات مختلفة وهي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، القليوبية، وجوائز الفائزين عبارة عن شهادة تقدير وشنطة المركز تحوي:(إصدارات المركز- تيشرتات المركز- كراسات رسم- علب ألوان).وجدير بالذكر أن المسابقة يعدها الكبار ويشارك فيها الأطفال كالتالي:الإعداد والأداء الصوتي أ. ولاء محمد محمود وأ. مروة أحمد طلبة "، "تحريك العرائس والتصوير " الطفلتان جنة أحمد أبوضيف ومنة الله أحمد أبوضيف "، والموسيقى للفنان وائل عوض؛ وتم الإعلان من قبل عن الفائزين أون لاين على قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب: