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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الإحصاء: 37.7% زيادة فى إيرادات السكك الحديدية خلال شهر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:41 م
السكك الحديدية
السكك الحديدية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحسنًا فى إيرادات هيئة السكك الحديدية شهريًا، لتسجل 123.8 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2020، مقابل 89.9 مليون جنيه خلال شهر مايو من نفس العام، بزيادة قدرها 33.9 مليون جنيه خلال شهر، بنسبة زيادة قدرها 37.7%، بينما كانت إيرادات السكك الحديدية قد بلغت 220.7 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2019.

وأوضح التقرير، أن عدد ركاب السكك الحديدية ارتفع إلى حدود 11.9 مليون راكب خلال شهر يونيو 2020، مقابل 8.9 مليون راكب خلال شهر مايو 2020، تزامنًا مع إجراءات تخفيف ساعات حظر التجوال وعودة حركة القطارات لطبيعتها تدريجيًا، بينما كان عدد الركاب قبل جائحة كورونا قد بلغ 24.8 مليون راكب خلال شهر يونيو 2019.

وأضاف التقرير، أن كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية بلغت 108.7 ألف طن خلال يونيو 2020، مقابل 330.7 ألف طن خلال شهر مايو 2020، بينما كانت كمية البضائع قد بلغت 104.5 ألف طن خلال شهر يونيو من العام السابق.

وسجلت حوادث القطارات تراجعًا ملحوظا إلى 131 حادثا خلال شهر يونيو الماضى، مقابل 152 حادثا خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما تزايدت حدة الحوادث لتخلف 4 ضحايا خلال يونيو 2020، مقابل 3 ضحايا خلال يونيو 2019.

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