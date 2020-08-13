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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإحصاء: 43.5 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 6 أشهر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:39 م
قناة السويس
قناة السويس
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هيئة قناة السويس حققت إيرادات قدرها 43.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020، لافتًا إلى أن إيرادات الهيئة شهريًا انخفضت إلى حدود 6.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى، مقابل 7 مليارات جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كانت قد بلغت 7.8 مليار جنيه خلال شهر يونيو من العام السابق تأثرًا بتراجع حركة التجارة الدولية مع ظهور جائحة كورونا العالمية.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن أعداد السفن وناقلات البترول العابرة بهيئة قناة السويس شهريًا تخطى الـ1300 سفينة وناقلة بترول خلال أشهر العام الحالى 2020، حيث ارتفع عدد ناقلات البترول العابرة لـ399 ناقلة خلال شهر يونيو 2020، مقابل 388 ناقلة بترول خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، فيما بلغ عدد السفن العابرة 982 سفينة خلال يونيو الماضى مقابل 1088 سفينة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

وأظهر تقرير الإحصاء، أن حمولة السفن العابرة بهيئة قناة السويس بلغت 84.2 مليون طن خلال شهر يونيو من العام الحالى 2020، مقابل 98.2 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

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