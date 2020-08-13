«غرفة أسوان للسياحة»: جارٍ تطوير المزارات في انتظار عودة الطيران

قال خيري علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن كافة المنشآت السياحية بالمحافظة قد استعدت لاستقبال السائحين بالإضافة إلى أن هناك درجة كبيرة من الوعي لدى المواطنين بالمحافظة بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى، وينتظر الجميع الإعلان عن فتح الطيران إلى الصعيد أسوة بما جرى مع محافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر خاصة أن المستشفيات بأسوان تسجل يوميًا حالات تعافى للمصابين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كما تم إغلاق العديد من نزل الشباب بأسوان التي جرى تحويلها خلال الشهور الماضية إلى مستشفيات عزل، بعد خروج المصابين وتمام شفائهم.وأضاف خيري فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجري حاليا تطوير المزارات الأثرية بأسوان والمرافق الخاصة بها لاستقبال السائحين وقد تم فتح معابد فيلة وأبو سمبل والكرنك وإدفو أمام الزائرين الأمر الذي يجعل العاملين بالسياحة بأسوان ينتظرون قرار الدولة بفتح الطيران الدولي إلى مطارات الأقصر وأسوان وخاصة أن العديد من سكان الأقصر وأسوان يعتمدون اعتماد مباشر على السياحة وعودتها لفتح أبواب الرزق لهم فالجميع يعاني معاناة شديدة منذ توقف الرحلات، وقد تم مساندة قرار الدولة بوقف الرحلات حفاظا على صحة المصريين ومع انحسار الفيروس نطالب بالتشغيل التدريجى للتخفيف من معاناة هؤلاء المواطنين الذين تعتبر السياحة مصدر رزقهم الوحيد.