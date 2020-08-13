رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«غرفة أسوان للسياحة»: جارٍ تطوير المزارات في انتظار عودة الطيران

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:35 م
خيري علي
خيري علي
رامى حسين
طباعة
قال خيري علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن كافة المنشآت السياحية بالمحافظة قد استعدت لاستقبال السائحين بالإضافة إلى أن هناك درجة كبيرة من الوعي لدى المواطنين بالمحافظة بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى، وينتظر الجميع الإعلان عن فتح الطيران إلى الصعيد أسوة بما جرى مع محافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر خاصة أن المستشفيات بأسوان تسجل يوميًا حالات تعافى للمصابين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كما تم إغلاق العديد من نزل الشباب بأسوان التي جرى تحويلها خلال الشهور الماضية إلى مستشفيات عزل، بعد خروج المصابين وتمام شفائهم.

وأضاف خيري فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجري حاليا تطوير المزارات الأثرية بأسوان والمرافق الخاصة بها لاستقبال السائحين وقد تم فتح معابد فيلة وأبو سمبل والكرنك وإدفو أمام الزائرين الأمر الذي يجعل العاملين بالسياحة بأسوان ينتظرون قرار الدولة بفتح الطيران الدولي إلى مطارات الأقصر وأسوان وخاصة أن العديد من سكان الأقصر وأسوان يعتمدون اعتماد مباشر على السياحة وعودتها لفتح أبواب الرزق لهم فالجميع يعاني معاناة شديدة منذ توقف الرحلات، وقد تم مساندة قرار الدولة بوقف الرحلات حفاظا على صحة المصريين ومع انحسار الفيروس نطالب بالتشغيل التدريجى للتخفيف من معاناة هؤلاء المواطنين الذين تعتبر السياحة مصدر رزقهم الوحيد.

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

«الأرصاد» تكشف سبب الحر الشديد.. و«بشرى» بشأن طقس الأيام المقبلة

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«المالية»: صرف الرواتب 23 أغسطس ولمدة 3 أيام

منوعات

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة الثانوية الأزهرية الآن azhar.eg برقم الجلوس 2020

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

الجمعة توزيع جوائز «لولو ومورا» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب (فيديو)

«مكتبة القاهرة» تعقد ندوة «تجارب أبنائنا من الكفاءات بالخارج»

المركز القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي

في ذكري رحيله.. ماذا قال صلاح عبد الصبور عن تجربته الشعرية؟