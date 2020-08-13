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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:48 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
أحمد عاشور
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نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال هذا التقرير، فحالة من القلق والتوتر تنتاب الغالبية العظمي من طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري في هذه الساعات وذلك بعد ان أعلن الأزهر الشريف عن ظهور نتائج الدور الأول للصف الثالث الثانوي الأزهري 2020 بعد انتهاء ماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ، وعقب انتهاء التصحيح بالكنترولات الخاصة بجميع محافظات  جمهورية مصر العربية.
 

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020


ويقدم لكم موقع " الدستور" اليوم نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري برقم الجلوس من خلال اتباع الآتي :
  
لمعرفة النتيجة برقم الجلوس  يجب الدخول علي الرابط التالي: http://www.azhar.eg/results


 يتم الدخول من خلال رابط موقع الأزهر الشريف وتسجيل الكود الخاص بالطالب ثم رقم الجلوس الخاص به و بعد دقائق تظهر النتيجة الخاصة به من خلال الموقع .


نسبة النجاح في نتائج الثانوية الأزهرية 2020


أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الازهر أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72% بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين، وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100% .

وأضاف وكيل الأزهر- نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس لإعلان نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019/2020- أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72 %، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018/ 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78%، أما القسم العلمي 67.78%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2020



أعلن فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019-2020م، في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، حيث جاءت نسبة النجاح العامة 67.66% .

وجاءت أسماء الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية ، اولا للقسم العلمي الأول أحمد مدحت مصطفى أحمد، أسيوط، أسيوط النموذجي، ١٠٠,٠٠٪. ، الأول مكرر علاء رجب حامد صبح، البحيرة، إدفينا، ١٠٠,٠٠٪ ، الأول مكرر ندا محمد حامد فرحات، الغربية، فتيات إخناوي، ١٠٠,٠٠٪ .

وجاء في المركز الرابع أحمد حسن كمال إبراهيم، الجيزة، التحرير، ٩٩,٨٥٪. ، والرابع مكرر الشيماء محمد عبدالحميد عبدالعظيم، الشرقية، فتيات عبد القادر قنصوة بميت سهيل، ٩٩,٨٥٪. ، والرابع مكرر: عمر الحسيني زكريا خليل، الغربية، الحصري بشبرا النملة، ٩٩,٨٥٪. ، والرابع مكرر نجلاء فتحي السيد مسلم، الشرقية، فتيات أم عجرم، ٩٩,٨٥٪.، والرابع مكرر: نهال ناصر علي سعدالدين حجازي، كفر الشيخ، فتيات المندورة، ٩٩,٨٥٪.


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