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منوعات

استعلم عن نتيجة الثانوية الأزهرية الآن azhar.eg برقم الجلوس 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:40 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
الدستور
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ننشر لكم عبر الدستور تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 لتمكين جميع الطلاب الاطلاع عليها من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات حيث كشفت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية، قوائم أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي على الصفحة الرسمية للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على “السوشيال ميديا”.

أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2020


ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء، الذي يوافق 12-8-2020، طلاب هذه المرحلة الحاصلين على المراكز الأولى جاء ذلك عبر المكالمات الهاتفية بالأول سواء من الشعب (العلمي والأدبي والشعبة إسلامية) على مستوى جمهورية مصر العربية للعام 2019/ 2020.

وأشاد شيخ الأزهر خلال اتصاله بالطلاب الأوائل بتفوقهم خلال هذا العام الدراسي، وما بذلوه من جهد وتعب حتى يصلوا لهذا المستوى العظيم، وأعرب فضيلته عن تمنياته للطلبة والطالبات الأوائل بمستقبل.

وجاءت قائمة أسماء الأوائل كالتالي:


– الطالب: عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم، الأول (العلوم الإسلامية)، وجاء المجموع بالنسبة المئوية حوالي (97.91%).

– الطالبة: رحاب خالد عثمان عباس، الأول (أدبي – كفيف)، وجاء المجموع بالنسبة المئوية حوالي (95.08%).

– الطالبة: أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، الأول (أدبي)، وجاء المجموع بالنسبة المئوية حوالي (99.21%).

– الطالب: أحمد مدحت مصطفى أحمد، الأول (علمي)، وجاء المجموع بالنسبة المئوية حوالي (100.00%).

– الطالب: علاء رجب حامد صبح، الأول – مكرر (علمي)، وجاء المجموع بالنسبة المئوية حوالي (100.00%).

– الطالبة: ندا محمد حامد فرحات، الأول – مكرر (علمي)، وجاء المجموع بالنسبة المئوية حوالي (100.00%).

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الأزهر


وأوضح صالح عباس، وكيل الازهر، أن الاعتماد الرسمي الخاص بنتيجة الصف الثالث الثانوي لجميع الشعب الدراسية في الأزهر الشريف “العلمي أوالأدبي أوالعلوم الإسلامية”، يتم إعلانه يوم الخميس الموافق 13-8-2020 على أن يكون إعلان قائمة أسماء أوائل الثانوية الازهرية، الأربعاء 12-8-2020.

رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج


يمكن لجميع الطلاب الاستعلام بشكل فوري عن النتيجة برقم الجلوس فقط عبر هذا الرابط بوابة الأزهر 2020   


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