فى ذكراه.. محمد عبد المطلب الذى مات حزنا على إبنته

تحل اليوم 13 أغسطس ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، أحد أقطاب الفن الشعبي في مصر، اسمه الأصلى محمد عبدالمطلب عبدالعزيز الأحمر، مولود في ١٣ أغسطس ١٩١٠ بشبراخيت فى البحيرة.اهتمم عبدالمطلب، بالغناء وشارك بالسينما عندما قدم خلال مسيرته الفنية ما يقارب الـ 25 فيلمًا تنوعت بين التمثيل والغناء بدأها في عام 1942 مع الفنان الكوميدي علي الكسار بفيلم «علي بابا والأربعين حرامي» وجسد خلال الأحداث شخصية «حسن».انجب "عبدالمطلب" ولدين من زوجته الفنانة شوشو عز الدين شقيقة الفنانة الاستعراضية ببا عز الدين هما "نور وبهاء "، بينما أنجب من أخر زوجاته كريمة عبدالعزيز شقيقة زوجة صديق عمره محمود الشريف، بنتان هما انتصار وسامية، وماتت انتصار قبل زفافها عام 1979.انقلبت حياة عبد المطلب بعد وفاة ابنه وحزن عليها حزنا شديدا، أصيب بأزمة قلبية وتوفى بعدها مباشرة.