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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول مهاجرين إلى سواحل مقاطعة «كينت» الإنجليزية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:31 م
مهاجرين
مهاجرين
أ ش أ
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تمكنت قوات حرس الحدود بمقاطعة كينت الإنجليزية من اصطحاب مهاجرين إلى ميناء "دوفر" الإنجليزي بواسطة الزوارق السريعة، وذلك في ظل موجة عبور المهاجرين القناة الإنجليزية بحر المانش قادمين من فرنسا، لليوم العاشر على التوالي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس، أن القناة الإنجليزية كانت قد شهدت مئات حالات العبور للمهاجرين خلال الشهر الجاري، موضحة أن نحو 71 مهاجرًا وصلوا إلى المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، على متن 6 قوارب.

وأضافت أن نحو 235 مهاجرًا تم إنقاذهم على يد قوات الحدود خلال عبورهم بحر المانش في 6 أغسطس الجاري، ما مثل ذروة الأعداد اليومية المسجلة خلال هذا العام.

وكان وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، قد قال تعليقًا عن تسلل المهاجرين للقناة، إن عمليات عبور القناة الإنجليزية غير مقبولة، حيث إن فرنسا دولة آمنة، وبناءً على ذلك فإن المهاجرين ليس لديهم الحافز للقدوم إلى شمال فرنسا ومحاولة عبور القناة الإنجليزية.

يُذكر أن أكثر من 4 آلاف مهاجر عبروا القناة الإنجليزية في محاولة للوصول إلى بريطانيا خلال 2020.

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