153 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 153 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11 ألفًا و740 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا للإذاعة السنغالية، اليوم الخميس- أنه تم إجراء 1730 فحصًا، فضلًا عن تعافي 49 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 7572 مصابًا.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 244 شخصًا، كما أن هناك 3923 شخصًا يتلقون العلاج بالمستشفيات.