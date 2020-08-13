البورصة السعودية تسجل أطول سلسلة ارتفاعات في 6 سنوات

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.8% عند 7704 نقاط (+ 59 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.1 مليار ريال.ويواصل بذلك مؤشر السوق، ارتفاعه للجلسة العاشرة على التوالي، مسجلا أطول سلسلة ارتفاعات في 6 سنوات أي منذ يوليو 2014، محققا خلالها مكاسب بلغت نحو 277 نقطة وبنسبة 3.7%.وارتفع سهما "سابك" و"أرامكو السعودية" بنسبة 1% عند 88.80 ريال و33.50 ريال، على التوالي.وتصدر سهم "زجاج" ارتفاعات اليوم بأكثر من 4 % عند 25.40 ريال، مسجلا أعلى إغلاق في 4 سنوات ونصف، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 4.9 مليون سهم.في المقابل، تراجع سهم "عسير" بأكثر من 1% عند 11.38 ريال، عقب الإعلان عن النتائج المالية للشركة، وهبط سهم "التعاونية" بنسبة 2 بالمئة.