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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جرس الخطر: تحالف الصين وإيران .. كيف ستتعامل معه إسرائيل؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:26 م
الرئيس الصيني والإيراني
الرئيس الصيني والإيراني
سارة شريف
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هناك جرس خطر يدق في إسرائيل، حول الاتفاق المُرتقب بين الصين وإيران، فالصين ليست صديقة إسرائيل، وليست بديلاً عن الولايات المتحدة، والاتفاق المرتقب بين إيران والصين، والذي يدور عن شراكة واسعة، اقتصادياً وأمنياً، سيقوم فيه الصينيين باستثمار نحو 400 مليار دولار على مدى 25 سنة في إيران، مقابل نفط ايراني بتنزيلات كبرى، يعني الكثير لإسرائيل.

الاتفاق سينتج عنه توسع التواجد الصيني في البنوك، في وسائل الإعلام، في الموانئ والمطارات، في القطارات وفي مشاريع البنى التحتية في إيران. وسيتضمن الاتفاق تعاوناً عسكريا، سايبر وتكنولوجيا، تأهيلات وتدريبات مشتركة وتعاون في تطوير السلاح والاستخبارات، وهو ما سيمس بالعقوبات الشديدة المفروضة على التجارة مع ايران وبالجهد الأمريكي لعزلها في استراتيجية "اقصى الضغط" التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الصفقة يمكن قراءتها كجزء من الاستراتيجية الصينية، المسماة "مبادرة الحزام والطريق"، والتي تنفذ في أكثر من مائة دولة، الاتفاق لم يوقع بعد، وكما يبدو أن الطرفان ينتظرا حتى الانتخابات في الولايات المتحدة على أمل أن يتخلى جو بايدن – حال فوزه- عن خطة "أقصى الضغط"، لكن تسريباته الآن بقوة تدفع جميع الأطراف على التفكير في تداعياته.

الصفقة الإيرانية الصينية، بدأت باتفاق بادر إليه الرئيس الإيراني حسن روحاني عام 2016، في أعقاب الاتفاق النووي والذي كنتيجة له رفعت عن إيران العقوبات الاقتصادية. وكان هناك أصوات معارضة للاتفاق داخل إيران، بيد أن طهران هي الطرف الخاسر في الصفقة، وأن طريقة الاستثمارات الصينية ستضغط على طهران بالمزيد من الديون، وتسمح للصينيين بالسيطرة على البنى التحتية وعلى المقدرات الطبيعية في الدولة.

بالنسب لإسرائيل، فإن الصين هي أحد الشركاء الاقتصاديين المركزيين لإسرائيل، ومصدر مهم للاستثمارات المالية، بعد الولايات المتحدة وأوروبا، فقد بلغت التجارية الصينية – الإسرائيلية في العام 2018 مقدار 15.3 مليار دولار، ارتفاع بمعدل 4.400 % من العام 1995.

لكن الوضع الجديد يضع الولايات المتحدة وإسرائيل في جانب واحد والصين وإيران في الجانب الآخر في الحرب الباردة الناشئة بين القوى العظمى، ولا مفر لإسرائيل غير الوقوف في الجانب الأمريكي، وهو ما يراه البعض خسارة لإسرائيل التي كانت تخطط للمزيد من الشراكات مع الصين في ميناء حيفا ومشروعات القطارات والتعاون التكنولوجي، وهي أيضاً تلك المشاريع التي كانت تسبب غضب واشنطن، فكما يبدو أنه في لحظة الاختيار القادمة، عندما تقف الصين مع إيران، فإن إسرائيل ستكون في جانب أمريكا.

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