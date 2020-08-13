كريم رضا ينضم لأسرة مسرحية «أنا وبنات خالتي»

انضم الممثل الشاب كريم رضا، لأسرة مسرحية "أنا وبنات خالتي"، والمقرر انطلاقها رسميًا أول شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم بالمنيل.وقال كريم رضا- في بيان اليوم الخميس - إن المسرحية تدور في إطار كوميدي اجتماعي عن الخلافات الأسرية التي وقعت بين الأفراد خلال أزمة كورونا الأخيرة من جراء تواجد الرجل في المنزل في جو كوميدي ساخر.يذكر أن المسرحية يشارك في بطولتها عدد من ممثلي المسرح الكوميدي، بالإضافة إلى الممثل رضا إدريس، وهي من إخراج علي رزق.