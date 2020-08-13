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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «الفيوم الأزهرية»:الفتيات تصدرن المراكز الأولى بالثانوية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:23 م
سعيد محمد سعيد
سعيد محمد سعيد
الفيوم - زينب علاء
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أعلن الشيخ سعيد محمد سعيد،رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، اليوم الخميس، أسماء الأوائل على مستوى محافظة الفيوم بالثانوية الأزهرية.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، إننا نقدم التهنئة للطلبة، وفي نجاح عملية امتحانات الثانوية الأزهرية، وذلك بفضل القائمين على العملية التعليمية.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن عدد المتقدمين للامتحانات 3390 طالب للشعبتين الأدبي والعلمي، مقسمين على 19 لجنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن نسبة الناجحين 67.42% فتيات علمي و50.96% بنين علمي، و59.98%٪ فتيات أدبي، و45.54% بنين أدبي.


وأوضح أن الفتيات قد أحتللنَّ المراكز الأولى بالمحافظة،معبرًا عن فرحته بالأوائل، وأ نه سوف يتم تكريمهم يوم الأحد المقبل، بالمنطقة الأزهرية بالمحافظة.

و الأوائل بشعبة الأدبي هم: إيمان عاطف محمد عبد الرحمن، وأسماء إبراهيم محمد، وداليا محمد زغلول حافظ، وجهاد احمد رجب السيد، وأسماء عبدالمنعم قرني السيد.

و الأوائل بشعبة العلمي هم: هدى عبد المجيد عبد الباقي، وأسامة محمد رمضان عوض، وشهد احمد السيد أحمد، ومنار ممدوح محمد علي، وأسماء فتحي محمد أحمد.

وأوائل المكفوفين هم: شيماء محمد عبداللطيف أحمد، ومحمود قطب أحمد عبد الغني.
الأزهرية
الأزهرية

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