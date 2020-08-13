«مصر للدراسات الاقتصادية»: هيكلة الوزارات يرفع كفاءة الجهاز الإداري

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جميع الوزراء بالأمس بضرورة عدم إنشاء أي هيئات أو إدارات جديدة بالوزارات، حتى الانتهاء من أعمال الهيكلة، مشيرا إلى أن هناك نحو 9 وزارات جرى الانتهاء من هيكلتها، في إطار جهود الدولة للإصلاح الإداري، ويجرى العمل حاليا للانتهاء من باقي الوزارات.وفي السياق، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الحكومة حاليا مهتمة بملف الإصلاح الإداري للدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات.وأضاف: "يتم ذلك من خلال إعادة توظيف الخدمات التي تقدمها للمواطنيين في إطار التحول الرقمي إلى جانب مراجعة الاختصاصات الخاصة بكل وزارة ومدى التشابك فيما بين الوزارات وبعضها البعض".وتابع: "هيكلة الوزارات ستسهم في رفع جودة وكفاءة الجهاز الإداري للدولة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تدريب الكوادر الوظيفية على أحدث أساليب الإدارة من خلال تجارب الدول المتقدمة، حيث نجد أن عدد الوزارات لا يتعدى 17 وزارة ولذلك تقليل عددها سيسهم بشكل فعال فى تحقيق المستهدفات الخاصة بحوكمة المؤسسات الحكومية".