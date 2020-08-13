إغلاق بلدة فى رام الله بعد تسجيل 15 إصابة بكورونا

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، عن إغلاق بلدة عبوين شمال غرب رام الله بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس "كورونا".وأوضحت غنام- في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس- أن الإصابات مخالطة لعدد كبير من المواطنين، وأن طواقم الطب الوقائي تعمل على تتبع خريطة المخالطين وحصرها.وأكدت ضرورة التزام جميع المخالطين بالتعليمات والبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة، لافتةً إلى أن الإغلاق تم بالتنسيق مع فعاليات البلدة.