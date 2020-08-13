«بورسعيد»: نقدم كافة الدعم للمزارعين لزيادة إنتاجية بنجر السكر

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عددا من رؤساء مجالس إدارة شركات السكر ببورسعيد ومزارعى بنجر السكر، وذلك للاستعداد لموسم زراعة بنجر السكر خلال الشهر الحالى ومناقشة الإجراءات التنسيقية الخاصة بالتعاقد بين شركات السكر والمزارعين، لزيادة إنتاجية المحافظة من بنجر السكر، بحضور المهندس محمد حلمي المستشار الزراعي للمحافظة وممثلي مزارعي سهل الطينة.واستعرض المحافظ الإجراءات التنسيقية المتعلقة ببدء موسم البنجر فى شرق وغرب وجنوب بورسعيد للعام الحالى، وكذلك التعاقد بين شركات السكر والمزارعين، فى إطار توجهات الدولة لتنمية سيناء وزيادة الرقعة المنزرعة.وأوضح المحافظ أن مساحة الرقعة المنزرعة من محصول البنجر تتعدى 35 ألف فدان على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار خطة دعم القطاع الزراعى لتوفير مخزون كافى من المحاصيل الزراعية المتنوعة، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة.وذكر: "أننا نهدف لتحقيق أعلى إنتاجية من زراعة بنجر السكر، ونوفر كافة الدعم للمزارعين وشركات السكر من أجل تذليل العقوبات التى تساهم فى تنمية القطاع الزراعى"، موضحا أن المحافظة ستساهم فى نقل محصول البنجر إلى مصانع السكر وتذليل كافة العقبات، كما تساهم فى توفير الأسمدة ومتطلبات المزارعين.