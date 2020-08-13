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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ديلي ميل: الدمية كين ستجوب العالم لتحقق حلم الامومة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:14 م
جيسيكا ألفيس
جيسيكا ألفيس
سلمى بدر
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن توقيع "جيسيكا ألفيس" المرأة المتحولة من "رودريجو ألفيس" الذي كان يعرف بـ "الدمية كين"، صفقة ضخمة لإطلاق برنامج مواعدة، ستقوم من خلاله بالسفر لبلدان العالم بحثا عن حب حياتها وأب لطفلها.

وصرحت جيسيكا ألفيس أن حلمها أن تصبح أما، بعدما خضعت لعملية تحويل جنسي قبل بضعة أشهر، وإجراء عشرات جراحات التجميل التي وصلت تكلفتها إلى 780 ألف دولار، وسيحمل البرنامج عنوان Love Me Gender: Everyone Deserves A Bit Of Love In Life and Jessica أي "أحبني يا جنس: الجميع يستحق القليل من الحب وجيسيكا في الحياة"، وقالت جيسيكا بأنها تشتاق أن يكون لديها في حياتها شخص مميز.

وفي تصريح للصحيفة قالت: "يستحق كل فرد أن يحظى بالحب في حياته وأنا بحاجة إلى القليل من المساعدة في هذا القسم. إنه لشعور مختلف المواعدة كامرأة، أتحدث ست لغات وسأسافر إلى بلدان مختلفة حيث يمكنني التحدث بلغتهم، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وهولندا، ثم سأختار أفضل موعد من كل بلد وأجمعهم جميعًا في فيلا كبيرة على طراز برنامج تلفزيون الواقع Love Island، قبل اختيار الفائز".

وأضافت: "لن أستبعد الزواج في البرنامج إذا قابلت رجل أحلامي وأتمنى أن يكون لديه نفس الأحلام في تكوين أسرة، أريد أن أُظهر للعالم بأن المرأة المتحولة قادرة على مواعدة رجال مستقيمين لا يمانعون في أي جنس ولدت فيه".

وستعمل جيسيكا مع شركة الإنتاج التلفزيوني Concept Street ومن المقرر أن يتم بث العرض عبر خدمة بث رئيسية، وكشفت إنه سيتم إطلاق موقع عبر شبكة الإنترنت خاص بالبرنامج ونشره قريبًا، حيث يمكن التقديم لتواريخ المواعدة المحتملة وأضافت: "سأعمل عن كثب مع فريق الإنتاج للتأكد من اختيار المرشحين الأكثر ملاءمة".
جيسيكا ألفيس
جيسيكا ألفيس

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