«رياضة أسوان» تنظم دورات في التنمية الحياتية «أونلاين»

تنظم إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، دورات تدريبية "أونلاين" في التنمية السياسية والمهارات الحياتية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة.ونرصد بيان مواعيد الدورات كالتالي: برنامج تنمية سياسة (شباب) يبدأ في 17 حتى 19 أغسطس الجاري، وبرنامج كيفية مواجهة الأزمات (العرض والتقديم) (شباب) يبدأ في يوم 24 حتى 26 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى برنامج تنمية سياسة (طلائع) يبدأ في 31 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر المقبل.ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.