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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السبت.. آخر موعد لسداد رسم جدية التصالح على مخالفات البناء بشمال سيناء

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:09 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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حددت محافظة شمال سيناء، بعد غد السبت، موعدا أخيرا لسداد رسم جدية التصالح على مخالفات البناء.

وأكد بيان صدر عن المحافظة، اليوم الخميس، أن آخر موعد لسداد رسم جدية التصالح على مخالفات البناء (بنسبة 25%) هو يوم السبت الموافق 15 أغسطس الجارى، بالنسبة للذين تقدموا بطلبات تصالح لمخالفات البناء والسابق سدادهم رسوم الفحص.. محذرا الشخص الذي لم يسدد رسم الجدية بأنه سيتم إدراجه ضمن موجة الإزالات المقرر تنفيذها بعد يوم 15 أغسطس لمخالفته القانون.

ومن جهته، أهاب محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، بالمواطنين سرعة سداد رسم الجدية قبل الموعد المحدد، مؤكدا أن باب سداد الرسوم مفتوح لاستقبال المواطنين حتى نهاية الموعد المحدد (بعد غد)، مشيرا إلى أنه وجه جميع مجالس المدن بالعمل فترتين "صباحية ومسائية" وفى العطلات الرسمية لتلقى رسوم الجدية من المواطنين، حرصا عليهم.

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