تعافي وخروج 270 من مصابي كورونا من مستشفى الصدر بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تعافي وخروج 270 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية.وأوضح محافظ قنا، في بيان صحفي، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث تم تسجيل صفر إصابات بالفيروس في 4 مستشفيات بقنا، مضيفا أن مستشفى الصدر بقنا لا يوجد به سوى 4 حالات فقط تتلقى العلاج، مؤكدا أن الجهود التي بذلها الأطباء وفرق التمريض فى تطبيق البروتوكول العلاجي ورعاية المرضى ساهمت بشكل كبير فى تحجيم انتشار الفيروس وزيادة نسب الشفاء بين المصابين.