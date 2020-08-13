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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد مواقع قطاع الإنتاج بالنوبارية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:06 م
محمد سليمان
محمد سليمان
عبدالناصرمحمد
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تفقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، عددا من المواقع بالنوبارية التابعة لقطاع الإنتاج.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر يخطو خطوات جيدة بمشاركة الجهات البحثية والشركة الوطنية للزراعات المحمية، لتحقيق أعلى عائد من زراعة هذه المحاصيل التي تعد أحد أهم المحاصيل التي يتم تصديرها إلى الخارج وتلبي احتياجات السوق المحلية.

وأضاف سليمان، على هاش الجولة، أن الفكر الحديث في الإدارة يعتمد على دمج بين القطاع الخاص والحكومي لصالح أهداف الدولة، وبما يمكن من تحديث منظومة القطاع الزراعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج الزراعي وتحقيق خطة الدولة من إنتاج تقاوي الخضر المحلية لزيادة إنتاجية هذه المحاصيل والحد من استنزاف العملات الصعبة في استيرادها من الخارج.

وأضاف أن البرنامج القومي لإنتاج التقاوي يستهدف تعميم إنتاج أصناف من الخضر تكون أكثر تحملا للظروف البيئية غير المواتية ومنها الملوحة وحساسية الأمراض، وهو ما ينعكس على إنتاج تقاوي خضر تراعي هذه الظروف وأكثر تحملا للتقلبات المناخية وتناسب الموارد المائية والأرضية.

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