أسقف شبرا الشمالية يترأس صلاة قداس صوم السيدة العذراء

ترأس الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بمذبح جمعية القديس جورجيوس بمنطقة الحافظية بمحافظة القاهرة.وأثناء القداس الإلهي، دشن أسقف شبرا الشمالية، بعض الأيقونات القبطية للكنيسة، واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي؛ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ من حيث التباعد بين الأفراد وارتداء الكمامات؛ وإحضار الأدوات الشخصية خلال القداسات الإلهية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري.وأعلنت الكنيسة عن إقامة نهضات الصوم وبثها «أونلاين»، منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ لا سيما أن نهضات صوم العذراء تشهد مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سيشاركون «أونلاين» في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.