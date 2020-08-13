رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن موعد إخطار الطلاب بنتيجة تظلمات الثانوية العامة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:22 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة بنتيجة الاطلاع بدءًا من يوم السبت المقبل وتباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg.

وأضاف حجازي، في بيان له، أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية، وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة، وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يوما).

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، عن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، حيث بلغوا 59607 طلاب وطالبات حتى الآن.

موضوعات متعلقة

«المالية»: صرف الرواتب 23 أغسطس ولمدة 3 أيام

«المصل واللقاح» يكشف مفاجآت عن «علاج كورونا» الروسى

وفاة القيادى الإخوانى عصام العريان

أسماء المصابين فى حادث غرق «معدية دمشلى»

الصور

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

دخول.. رابط تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية فور الاعتماد

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتي في السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسري

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«المالية»: صرف الرواتب 23 أغسطس ولمدة 3 أيام

منوعات

علماء يحاولون استعادة سلالة منقرضة باستخدام تكنولوجيا الخلايا الجذعية

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

كيف نحمى أنفسنا من التسمم بالعفن؟

طبيب روسي يكشف علامات اقتراب الموت

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

استئناف عروض «التنورة» بالغورى و«النيل» بالسحيمى السبت

فى ذكرى رحيله.. كتابان أثرا فى حياة صلاح عبدالصبور

أمل سالم: علاقتى بالنشر تأخرت لأننى لم أذهب بمنتج ثقافى لمؤسسة

جملة هى السبب.. تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة صلاح عبدالصبور