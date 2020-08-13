«التعليم» تعلن موعد إخطار الطلاب بنتيجة تظلمات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة بنتيجة الاطلاع بدءًا من يوم السبت المقبل وتباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg.وأضاف حجازي، في بيان له، أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية، وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة، وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يوما).كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، عن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، حيث بلغوا 59607 طلاب وطالبات حتى الآن.