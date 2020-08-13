رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية العراق الاعتداء التركي على بلاده

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:17 م
أحمد أبو الغيط،
أحمد أبو الغيط،
عبير سليم
طباعة
تلقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، تناول آخر المُستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وبخاصة ما يتعلق بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية قبل يومين، والذي أدى إلى سقوط ضابطين عراقيين وسائق كضحية للهجوم.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، أن وزير خارجية العراق عبّر من جانبه عن امتنانه لموقف الجامعة العربية في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية وإدانته.

وأضاف المصدر المسئول أن «أبوالغيط» أكد للوزير العراقي خلال الاتصال التليفوني أن المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشئون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا.
كما أعرب أبوالغيط عن تمنياته المُخلصة باستقرار الأوضاع في العراق في أسرع وقت.

وكان الأمين العام قد أصدر أمس، بيانًا رسميًا أكد خلاله إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرًا بأشد العبارات القصف التركي في 11 أغسطس على منطقة سيدكان على الحدود العراقية التركية، كما عبر عن دعمه لأي تحركٍ تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، ومن أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه.

موضوعات متعلقة

«مشادة فى السجن» مع قيادى إخوانى وراء وفاة عصام العريان بأزمة قلبية

«المصل واللقاح» يكشف مفاجآت عن «علاج كورونا» الروسى

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

الصور

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

دخول.. رابط تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية فور الاعتماد

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتي في السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسري

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«المالية»: صرف الرواتب 23 أغسطس ولمدة 3 أيام

منوعات

علماء يحاولون استعادة سلالة منقرضة باستخدام تكنولوجيا الخلايا الجذعية

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

كيف نحمى أنفسنا من التسمم بالعفن؟

طبيب روسي يكشف علامات اقتراب الموت

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

استئناف عروض «التنورة» بالغورى و«النيل» بالسحيمى السبت

فى ذكرى رحيله.. كتابان أثرا فى حياة صلاح عبدالصبور

أمل سالم: علاقتى بالنشر تأخرت لأننى لم أذهب بمنتج ثقافى لمؤسسة

جملة هى السبب.. تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة صلاح عبدالصبور