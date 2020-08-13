استئناف عروض «التنورة» بالغورى و«النيل» بالسحيمى السبت

يستأنف قطاع صندوق التنمية الثقافية، عروض فرقتي التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والنيل للآلات الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، اعتبارًا من يوم 15 أغسطس القادم، مع مراعاة كل إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة حضور 25 % من عدد المشاهدين.وتبدأ عروض فرقة التنورة التراثية في السابعة والنصف أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع بقبة الغوري، كذلك تستأنف فرقة النيل للآلات الشعبية حفلاتها للجمهور ببيت السحيمي في السابعة والنصف مساء الأحد من كل أسبوع.وكانت فعاليات وزارة الثقافة قد عادت خلال الأسبوعين الماضيين، بتعليمات من مجلس الوزراء، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وحضور نسبة 25% من أعداد الجمهور فقط، للحماية من فيروس كورونا المستجد.