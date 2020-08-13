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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنظيم قوافل علاجية متعددة التخصصات في المنوفية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:10 م
قوافل علاجية
قوافل علاجية
ولاء القاضى
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن خطة القوافل العلاجية بنطاق المحافظة خلال الفترة من أول أغسطس الحالي وحتى نهاية سبتمبر 2020.

وصرح مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بأنه تم تنظيم قافلة علاجية بقرية بقسا التابعة لمركز ومدينة قويسنا، والتي تخدم حوالي 3 آلاف و588 من أهالي القرية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم قافلة علاجية آخرى بقرية إسطنها التابعة لمركز ومدينة الباجور يومي 19 و20 أغسطس الجاري، والتي تخدم 22 ألف و30 مواطنًا من أهالي القرية، بالإضافة إلى عمل قافلة علاجية يومي 26 و27 من شهر أغسطس بقرية دبركي التابعة لمركز ومدينة منوف وتخدم 28 ألف و527 مواطنًا.

كما أعلن مدير المديرية عن تنظيم عدة قوافل علاجية خلال شهر سبتمبر المقبل بقرية السلام التابعة لمركز ومدينة السادات يومي 2 و3 سبتمبر وتخدم 9 ألاف و656 مواطنًا، وفي مركز أشمون بقرية ساقية المنقدي يومي 9 و10 سبتمبر، وقرية طهواي يومي 16 و17 من الشهر نفسه وتخدم 30 ألف و938 مواطن من أهالي القريتين، بالإضافة إلى تنظيم قافلة آخرى بقرية شبشير طملاي يومي 23 و24 من الشهر نفسه بمركز منوف وتخدم 9 آلاف و631 مواطنًا، وكذا قافلة آخرى بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات يومي 30 سبتمبر وأول أكتوبر 2020 وتخدم 22 ألف و30 مواطنًا.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.

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