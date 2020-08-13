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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يواصل التراجع بفعل صعود الأسهم وتحفيز أمريكي متعثر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:08 م
الدولار
الدولار
وكالات
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هبط الدولار لأدنى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات، اليوم الخميس، فيما أشار محللون إلى أن أسباب الضعف تكمن في أداء يتسم بالمتانة لسوق الأسهم وتعثر تحفيز إضافي للاقتصاد الأمريكي.

وبعد أن خسر عشرة% من قيمته منذ ذروة سجلها في مارس، يحوم مؤشر الدولار حول أدنى مستوياته في أكثر من عامين منذ أواخر يوليو، نقلًا عن "رويترز ".

واليوم، جرى تداوله منخفضا 0.3% إلى 93.093. ومقابل اليورو، هبط الدولار 0.5% إلى 1.1840 دولار ليضيف إلى انخفاض بنسبة 0.4% أمس الأربعاء.

وأشار محللون إلى أن متانة سوق الأسهم في الآونة الأخيرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعثر حزمة دعم مالي أمريكية جديدة وتوتر جيوسياسي تقوض الدولار.

وارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، وبلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية مرتفعة، فيما عوض الين الياباني بعض خسائره التي تكبدها في اليوم السابق، ليتداول مرتفعا 0.3% إلى 106.62 للدولار، لكن بحلول منتصف الجلسة في لندن تخلى عن تلك المكاسب واستقر في التداولات.

وصعد الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3099 دولار، وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الداخلية لفترة وجيزة لأعلى مستوى في خمسة أشهر قبل أن يستقر عند 6.9421 للدولار، ويجتمع مسئولون أمريكيون وصينيون، يوم السبت، لمراجعة اتفاق المرحلة واحد التجاري بين البلدين.

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