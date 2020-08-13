في زمن كورونا.. بريطانيا تشهد تدفقًا كبيرًا في تراخيص الصيد

أبلغ تجار التجزئة في مجال صيد الأسماك بالمملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن ارتفاع كبير في الطلب على أدوات الصيد للمبتدئين وغيرها منذ تخفيف القيود في 13 مايو الماضي.وحسب تقرير لصحيفة "الجارديان"، فقد تم ربط عدد قياسي من البريطانيين بالصيد بعد تخفيف قيود الإغلاق، مع تدفق عشرات الآلاف على ضفاف نهر التايمز والأنهار الأخرى بعد ما وصفه المسئولون بـ"الطفرة" في المتقدمين للحصول على تراخيص الصيد.وشجع خبراء المواطنين على الاستفادة من الصحة العقلية ومزايا صيد الأسماك، وهو نشاط "آمن من كوفيد 19"، يتضمن التباعد الاجتماعي، ويسمح للأصدقاء والعائلة بالتجمع مع معايير التباعد.وقالت هايدي ستون، مديرة مصايد الأسماك في وكالة البيئة: "ارتفعت مبيعات تراخيص الصيد إلى مستوى استثنائي مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، ونشهد انتعاشًا حقيقيًا لهذه الرياضة حيث يدرك الناس كل ما نقدمه".