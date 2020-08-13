السيسي يجدد الثقة في رئيس هيئة منطقة القناة الاقتصادية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتجديد الثقة في المهندس يحيي زكي، كرئيس للهيئة العامة لمنطقة القناة الاقتصادية لمدة عام آخر.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا في منتصف أغسطس 2019، قرارًا بتعيين المهندس يحيى زكى، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش رئيس الهيئة السابق، والذي تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.يذكر أن المهندس يحيى زكي، شغل منصب المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة- مصر، كما أشرف على المخطط العام لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.