بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

يعقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مشيخة الأزهر، نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة، للعام الدراسي 2019-2020.وسيشهد المؤتمر الإعلان عن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، وكذا شهادة البعوث الإسلامية، فضلًا عن إعلان النسبة المئوية للنجاح هذا العام، وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2019، 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.وهنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية هاتفيًا، كما هنأهم فضيلته عبر حساباته الشخصية على "فيسبوك" و"تويتر".