«البحوث الإسلامية» تشيد بجهود مؤسسات الدولة فى تنظيم انتخابات «الشيوخ»

أشاد الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، والتي قدمت صورة للعالم بأن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي قادرة على مواجهة كل التحديات والعبور نحو مستقبل آمن وتحقيق رؤية تنموية شاملة.وقال عيّاد، في بيان له، إن المشهد الذي عبر به المصريون في اليومين الماضيين من خلال حرصهم على التواجد في لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم يعكس وعي الشعب المصري وقدرته على المشاركة في بناء مؤسسات وطنه وتضييع الفرصة أمام كل من لا يريدون لمصرنا الحبيبة الخير.وأوضح أن بناء الدولة ومؤسساتها مسئولية مشتركة لا بد أن يسهم فيها الجميع، كل في موقعه وحسب قدرته، فالوطن يقوم بعزيمة وإرادة أبنائه، ومهما بذلت قيادات الدولة من جهود فلا قيمة لها دون شعب يدرك أهمية تلك الجهود ويسعى للعمل على استمرارها والحفاظ عليها بما يحقق الصالح العام.