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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل الحالة الصحية لليوتيوبر خالد جاد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:46 م
خالد جاد
خالد جاد
نوران إمام
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سيطرت حالة من الرعب على صانعي المحتوى عبر موقع "يوتيوب" منذ لحظة وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، وتعرض اليوتيوبر مي عبدالرحمن لجلطة في الرئة، رافعين شعار "العين فلقت الحجر" ليكون آخرهم خالد جاد اليوتيوبر الذي يبلغ من العمر 28 عامًا الذي تعرض أمس لوعكة صحية بسبب الحزن، لينشر صديقه اليوتيوبر هشام أحمد تفاصيل حالته الصحية.

ونشر هشام صورة لصديقه خالد اليوتيوبر المعروف بفيديوهاته الاجتماعية الذي كان ينشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا تعرض خالد جاد لحالة من التنميل بيدة وقدميه ووجهه، حيث اتجه بسرعة إلى المستشفى بسبب الحزن الذي خيم عليه، مضيفًا أنه كان في ألمانيا ببرلين لظروف عمل وكان بمفرده، وطلب هشام من متابعيه الذهاب له في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية مؤكدًا أنه بمفرده.

ونشر هشام أحمد صورة لخالد وعلق عليها قائلًا: "خلاص فاق وبقى كويس وشكرًا لكل اللي زاروه والمستشفى أغلقت أبوابها نتيجة للضغط".

كما نشر خالد جاد منذ دقائق فيديو عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" وهو في المستشفى وعلق عليها قائلًا: "شكرًا من القلب أنا الحمد الله بخير ووضعي مستقر ولم أقم بذلك من أجل الفلوس".

خالد جاد يوتيوبر يبلغ عدد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 2 مليون متابع، وكان آخر ما نشره عليه فيديو لصديقه اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، معلقًا عليها: "سلام يا صحبي.. يا أبو قلب طيب".

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