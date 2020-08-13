السيسي يجدد الثقة في الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتجديد الثقة للفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس.وعيّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف أغسطس الماضي، الفريق أسامة ربيع، رئيسا لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش، الذي تم تعيينه مستشارا للرئاسة لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.وولد الفريق أسامة ربيع عام 1955، وتخرج في الكلية البحرية عام 1977، وترقى في المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددا من الوظائف الرئيسية، أهمها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، وتولى قيادة لواء مكافحة الألغام، كما تولى منصب قائد القوات البحرية في أبريل 2015، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه.وحصل الفريق ربيع على ميدالية الخدمة الطويلة، والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة في ثورة يناير، وميدالية 30 يونيو، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، في ديسمبر 2016.