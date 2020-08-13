فنزويلا تحظر الرحلات الجوية التجارية بسبب كورونا

أعلنت سلطة الطيران المدني في فنزويلا، اليوم الخميس، عن تمديد حظر الرحلات الجوية التجارية بسبب انتشار وباء "كوفيد- 19"، للشهر الخامس على التوالي.وقال المعهد الوطن للطيران المدني، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن القيود على العمليات الجوية مددت لثلاثين يومًا اعتبارًا من 12 أغسطس إلى 12 سبتمبر المقبل".وأضاف أن "رحلات الحالات الطارئة والشحن والبريد والتوقف التقني والرحلات الإنسانية وعمليات إعادة مواطنين أو الرحلات التي تسمح بها الأمم المتحدة مستثناة من القرار".