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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مد أجل الحكم على طالب قتل خال صديقه بالسلام.. 5 سبتمبر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:38 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، مد أجل الحكم على طالب ثانوي قتل خال صديقه لجلسة 5 سبتمبر، وكانت المحكمة قد أحالت المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يحيى اليماني وحسام الدين فتحى، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وهاني حمودة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة حال كون المتهم الأول "صابر" طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره، اشترك مع المتهم الثاني "عماد" في قتل المجني عليه" صابر" عمدًا مع سبق الإصرار وأعد ماسورة حديدية.

وعاجل المتهم الثاني المجني عليه بضربة على خلفية الرأس مما أفقده توازنه وسقط أرضًا ثم قام الأول بشل حركته وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه وإمعانًا في تأكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن.

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