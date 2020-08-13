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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال إنشاء محطات رفع صرف صحى فى الشرقية بـ65 مليون جنيه

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:38 م
محطات صرف صحي
محطات صرف صحي
سارة الوردانى
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أعلن المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، استكمال معدلات تنفيذ أعمال إنشاء مشروعات الصرف الصحي بقري (الحلمية - العراقي - السعدية – كفر أبو نجم ) بمركز أبوحماد، والمقامة بتكلفة 65 مليون جنيه لتسهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه يجري تنفيذ 94 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارًا و116 مليون جنيه، تشمل إقامة محطات معالجة، ورفع، وخطوط طرد، وانحدار، وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

و أكد "قابيل"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي الحلمية بتكلفة 10 ملايين جنيه وتجري أعمال التسليم الابتدائي، ومحطة رفع صرف صحي العراقي بتكلفة 15 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 95 %، ومحطة رفع صرف صحي السعدية بتكلفة 20 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 97 %، ومحطة رفع صرف صحي كفر أبو نجم بتكلفة 20 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 90 %، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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