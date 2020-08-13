انتشال جثة جديدة من ضحايا معدية «دمشلى» فى البحيرة

عثر الأهالي بقرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة مفقود جديد من غرقى معدية قرية دمشلي بترعة الرياح البحيري، ليترفع عدد الضحايا الذين تم انتشال جثثهم لشخصين وجار البحث عن اثنين آخرين.وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منذ قليل، صرف إعانة عاجلة "10 آلاف جنيه" لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقه على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة.جاء ذلك خلال متابعته لأعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث، والذى أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وقد تم انتشال جثمان أحد الضحايا، وهو محمد عبداللاه عبد القادر السري، ٢٧ عامًا، طباخ، وجار البحث عن ثلاثة مفقودين، وهم محمد عبدالله عبدالقادر، ٢٧ عامًا، وأحمد عبدالفتاح شندي، ومحمود حمدي شندي.يذكر أنه فور علم محافظ البحيرة في الساعة الواحدة من صباح اليوم، وجه على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينه كوم حمادة بالتوجه لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم رغم انشغال أعداد كبيرة في تأمين العملية الانتخابية، حيث هرعت جميع الفرق والأطقم على الفور والتوجه لمكان الحادث.والمعدية باسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبوعلي، وصدر لها ترخيص بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٠ (جهة الإصدار مديرية الطرق والنقل بدمنهور)، وترخيصها ساري لمدة سنتين ويتوافر بها كل الاشتراطات والصلاحيات اللازمة، وأسباب الحادث المبدئية هي انزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها، حيث كانت محملة بعدد سيارة ربع نقل، سيارة بيدفور محملة بمواد خاصة بالزراعة مما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.ويتقدم محافظ البحيرة بواجب العزاء لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، مؤكدًا تكثيف الجهود لانتشال جثث الضحايا ورفع آثار الحادث بالكامل.