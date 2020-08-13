رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثة جديدة من ضحايا معدية «دمشلى» فى البحيرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:36 م
ضحايا معدية دمشلي
ضحايا معدية دمشلي
معوض هويدي
طباعة
عثر الأهالي بقرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة مفقود جديد من غرقى معدية قرية دمشلي بترعة الرياح البحيري، ليترفع عدد الضحايا الذين تم انتشال جثثهم لشخصين وجار البحث عن اثنين آخرين.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منذ قليل، صرف إعانة عاجلة "10 آلاف جنيه" لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقه على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث، والذى أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وقد تم انتشال جثمان أحد الضحايا، وهو محمد عبداللاه عبد القادر السري، ٢٧ عامًا، طباخ، وجار البحث عن ثلاثة مفقودين، وهم محمد عبدالله عبدالقادر، ٢٧ عامًا، وأحمد عبدالفتاح شندي، ومحمود حمدي شندي.

يذكر أنه فور علم محافظ البحيرة في الساعة الواحدة من صباح اليوم، وجه على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينه كوم حمادة بالتوجه لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم رغم انشغال أعداد كبيرة في تأمين العملية الانتخابية، حيث هرعت جميع الفرق والأطقم على الفور والتوجه لمكان الحادث.

والمعدية باسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبوعلي، وصدر لها ترخيص بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٠ (جهة الإصدار مديرية الطرق والنقل بدمنهور)، وترخيصها ساري لمدة سنتين ويتوافر بها كل الاشتراطات والصلاحيات اللازمة، وأسباب الحادث المبدئية هي انزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها، حيث كانت محملة بعدد سيارة ربع نقل، سيارة بيدفور محملة بمواد خاصة بالزراعة مما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.

ويتقدم محافظ البحيرة بواجب العزاء لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، مؤكدًا تكثيف الجهود لانتشال جثث الضحايا ورفع آثار الحادث بالكامل.
ضحايا معدية دمشلي
ضحايا معدية دمشلي
انتشال جثة جديدة من ضحايا معدية «دمشلى» فى البحيرة
ضحايا معدية دمشلي
ضحايا معدية دمشلي
انتشال جثة جديدة من ضحايا معدية «دمشلى» فى البحيرة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من بيومى فؤاد بعد مشاركته في افتتاح استاد الأهلى

أسماء المصابين فى حادث غرق «معدية دمشلى»

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

«الأرصاد» تكشف سبب الحر الشديد.. و«بشرى» بشأن طقس الأيام المقبلة

الصور

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

دخول.. رابط تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية فور الاعتماد

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتي في السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسري

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«المالية»: صرف الرواتب 23 أغسطس ولمدة 3 أيام

منوعات

علماء يحاولون استعادة سلالة منقرضة باستخدام تكنولوجيا الخلايا الجذعية

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

كيف نحمى أنفسنا من التسمم بالعفن؟

طبيب روسي يكشف علامات اقتراب الموت

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

استئناف عروض «التنورة» بالغورى و«النيل» بالسحيمى السبت

فى ذكرى رحيله.. كتابان أثرا فى حياة صلاح عبدالصبور

أمل سالم: علاقتى بالنشر تأخرت لأننى لم أذهب بمنتج ثقافى لمؤسسة

جملة هى السبب.. تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة صلاح عبدالصبور