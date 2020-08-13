توصيل الغاز الطبيعى لـ11 ألفًا و857 مشتركًا فى بنى سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، تقريرًا من شركة وادي النيل للغاز بشأن الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر يوليو الماضي، والذي تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.وقال محافظ بني سويف، إنه وبحسب التقرير، فقد تم خلال شهر يوليو الماضي توصيل الخدمة لـ2431 عميلًا منزليًا جديدًا، ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة خلال العام الحالي إلى 11 ألفًا و857 مشتركًا، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للعملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى بكل مراكز ومدن المحافظة 177 ألفًا و949 مشتركًا.كما تضمن التقرير الإشارة إلى الأعمال الجاري تنفيذها لتوصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ على شرق النيل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وأيضًا مشروعات توصيل الغاز بمدن الواسطى الفشن ببا، وسمسطا بجانب قريتي الشناوية مركز ناصر والفنت مركز الفشن، فضلًا عن مشروع توصيل الخدمة لقريى الزرابي والدوية مركز بني سويف.وأكد المحافظ أهمية متابعة ملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة.