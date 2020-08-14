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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:32 ص
رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية
الدستور
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أظهرت الحسابات الفلكية أن موعد بداية السنة الهجرية الجديدة وأول محرم 1442هـ سيوافق يوم الخميس الموافق 20 أغسطس، على أن تكون إجازة رأس الهجرية مدفوعة الأجر لجميع مؤسسات الدولة سواء العامة أو الخاصة وجميع القطاعات العامة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وطبقًا لما أظهرته الحسابات الفلكية، فإن موعد الانتهاء من شهر ذي الحجة والذي يعتبر آخر شهر هجري في العام الحالي 1441، سيكون الأربعاء القادم والموافق 19 أغسطس 2020، على تبدأ رأس السنة الهجرية وأول محرم 1442هـ يوم الخميس الموافق 20 أغسطس، ولكن حتى الآن لم يحسم بعد بداية السنة الهجرية بشكل رسمي، إلا بعد رؤية الشرعية لهلام محرم، من خلال اللجان الشرعية والتي تقوم باستطلاع الأهلة ليتم تحديد بداية الأشهر القمرية الهجرية شهريًا.


أدعية رأس السنة الهجرية


-اللهم إن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والاشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك.. اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون،واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

- يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، ويا محول الحال والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة، وأنت مالك الملك، أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأستكفيك مؤونتها وشغلها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سنه خير وبركه وفرح على جميع المسلمين.

- اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته أنا ولم تنسه أنت، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرئتي عليك، اللهم أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا أرحم الراحمين.

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