«المالية»: صرف الرواتب 23 أغسطس ولمدة 3 أيام

أعلنت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» عن تنظيم مواعيد صرف مرتب شهر أغسطس الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 23 أغسطس حتى يوم الثلاثاء 25 أغسطس.وأكدت الوزارة أنه تم توزيع مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والهيئات على الفترة الموضحة علشان نضمن تقليل الزحام على ماكينات الصرف الآلي والحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع ماكينات الصراف الآلي.وتم توزيع الهيئات والوزارات على الأيام الثلاثة بالتساوي لتفادي الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجة تداعيات فيروس كورونا.