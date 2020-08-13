ضبط 1272 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على سائقي النقل الجماعي للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1272 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.