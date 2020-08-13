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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«العربية للتصنيع» و«هيئة الاستثمار» تبحثان تعزيز الصناعة الوطنية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:45 م
عبدالمنعم التراس
عبدالمنعم التراس مع محمد عبد الوهاب
إيمان ماهر
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بحث الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سبل تعزيز الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار وتوطين منتجاتها في مصر.

وعرض، خلال المقابلة، رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع كبرى الشركات الاستثمارية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، كما تم الاتفاق بين العربية للتصنيع وهيئة الاستثمار على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهمتها متابعة المشروعات المشتركة قيد التنفيذ، وكذا ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الهيئة العربية للتصنيع في أهم الأسواق الدولية.

في هذا الصدد، أكدا "التراس" و"عبدالوهاب" على أهمية تنسيق الجهود لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات العالمية على توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر وتغطية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير بأسعار منافسة للمنطقة الأفريقية والعربية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة.

وشدد التراس علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز فرص الاستثمار وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير أساليب ونظم الصناعة والإنتاج بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذه المشروعات توفير فرص عمل جديدة للشباب، مشددا على أهمية زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحقيق الرقمنة لكافة مشروعات التنمية العملاقة.

ومن جهته، نوه المستشار محمد عبدالوهاب إلى البُعد الاستراتيجي لتطوير الصناعة المحلية، ما يساهم في إحلال بعض وارداتنا من الخارج، موضحًا أهمية التنسيق المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع في عمليات التفاوض مع المستثمرين الراغبين في فتح أسواق جديدة لهم في مصر، والعمل على إنجاز كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات.

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