لتلقي طلبات التصالح.. فتح المراكز التكنولوجية بدمياط الجمعة والسبت

ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تقرر العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث أن آخر موعد لسدادها يوم السبت الموافق 15 أغسطس طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.وأشارت المحافظ، إلى انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية، مؤكدة أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون.ناشدت المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.