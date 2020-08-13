«محلية النواب» منتقدة غياب وزير الإسكان: «يبقى يعتذر.. إحنا مش في نادي»

انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بلهجة حادة، عدم حضور وزير الإسكان عاصم الجزار اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة ملف التصالح في مخالفات البناء.وقال السجيني مخاطبا ممثلي الحكومة في الاجتماع: "أبلغوا الوزير إن اللجنة تطلب حضوره، ولسنا في نادٍ اجتماعي، وإنما نعبر عن مؤسسات وسلطات يحكمها الدستور والقانون".وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع: "إذا غاب الوزير عليه أن يقدم كتابًا رسمي بالاعتذار المسبب بعدم الحضور، وغير ذلك يعد مخالفة تتنافى مع تقاليد وأعراف هذه القاعات التي شهدت اقدم وأعرق البرلمانات في المنطقة".