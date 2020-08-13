«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس بونسيانو البابا

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية للأقباط بمصر، اليوم الخميس، بعيد القديس بونسيانو البابا والقديس هيبولتس الكاهن الشهيدين.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرة الراحلين عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية قائلًا: "أقيم أسقفًا على مدينة روما عام 231؛ وبعد أربع سنوات نفاه الإمبراطور الروماني مكسيميانس إلى جزيرة سردينيا بسبب إيمانه المسيحي، كما نفى من قبله هيبولتس الكاهن، كان زعيم جماعة منشقة ثم أهتدى".وأضاف: "حكم عليهما بالأشغال الشاقة في المناجم، وبسبب قساوة الظروف توفيا، فكانا شهيدين للمسيح، ودفن كلاهما في روما أما الكاهن هيبولتس ففي المقبرة التى على طريق تيبورتينا".وواصل: "بدأ تكريمهما في كنيسة روما منذ القرن الرابع؛ ترك هيولتس بعض الكتابات والصلوات تعتبر ذات أهمية فريدة لأنها تطلعنا على واقع الكنيسة آنذاك، ومن كتاباته هذه اقتبست الصلاة الإفخارستيا الثانية المستخدمة في القداس الروماني".