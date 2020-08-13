«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس بونسيانو البابا
الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:38 م
مونيكا جرجس - جرجس صفوتطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية للأقباط بمصر، اليوم الخميس، بعيد القديس بونسيانو البابا والقديس هيبولتس الكاهن الشهيدين.
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرة الراحلين عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية قائلًا: "أقيم أسقفًا على مدينة روما عام 231؛ وبعد أربع سنوات نفاه الإمبراطور الروماني مكسيميانس إلى جزيرة سردينيا بسبب إيمانه المسيحي، كما نفى من قبله هيبولتس الكاهن، كان زعيم جماعة منشقة ثم أهتدى".
وأضاف: "حكم عليهما بالأشغال الشاقة في المناجم، وبسبب قساوة الظروف توفيا، فكانا شهيدين للمسيح، ودفن كلاهما في روما أما الكاهن هيبولتس ففي المقبرة التى على طريق تيبورتينا".
وواصل: "بدأ تكريمهما في كنيسة روما منذ القرن الرابع؛ ترك هيولتس بعض الكتابات والصلوات تعتبر ذات أهمية فريدة لأنها تطلعنا على واقع الكنيسة آنذاك، ومن كتاباته هذه اقتبست الصلاة الإفخارستيا الثانية المستخدمة في القداس الروماني".
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرة الراحلين عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية قائلًا: "أقيم أسقفًا على مدينة روما عام 231؛ وبعد أربع سنوات نفاه الإمبراطور الروماني مكسيميانس إلى جزيرة سردينيا بسبب إيمانه المسيحي، كما نفى من قبله هيبولتس الكاهن، كان زعيم جماعة منشقة ثم أهتدى".
وأضاف: "حكم عليهما بالأشغال الشاقة في المناجم، وبسبب قساوة الظروف توفيا، فكانا شهيدين للمسيح، ودفن كلاهما في روما أما الكاهن هيبولتس ففي المقبرة التى على طريق تيبورتينا".
وواصل: "بدأ تكريمهما في كنيسة روما منذ القرن الرابع؛ ترك هيولتس بعض الكتابات والصلوات تعتبر ذات أهمية فريدة لأنها تطلعنا على واقع الكنيسة آنذاك، ومن كتاباته هذه اقتبست الصلاة الإفخارستيا الثانية المستخدمة في القداس الروماني".