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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 22 طبيبا وممرضا بوحدة صحية في ملوي للتحقيق

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:38 م
أحمد السايس
أحمد السايس
المنيا ـ على حسين
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أحال اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، 22 طبيبا وممرضا وإداريا بالوحدة الصحية بدير أبو حنس، التابعة للمركز، للتحقيق؛ لتغيبهم وعدم تواجدهم في العمل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مركز ومدينة ملوي ومدير التفتيش الإداري، للوحدة الصحية بدير أبوحنس، للوقوف على انضباط العاملين ومدى انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعدم التهاون مع المُقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية، وأن يتم التعامل مع المخالفين بكل شدة وحزم، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وإنجاز المهام المكلفين بها.

وأوضح رئيس مركز ومدينة ملوي أنه فوجئ أثناء المرور بتغيب وعدم تواجد الأطباء والممرضين والإداريين بالوحدة الصحية بدير ابوحنس، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وسوء حالة النظافة العامة وغرف الكشف بالوحدة الصحية.

كما تضمنت الجولة المرور على محطة مياه دير أبوحنس للاطمئنان والتأكد من عمل المحطة بالشكل الصحيح ومتابعة معامل التحاليل ومراقبة جودة مياه الشرب، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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