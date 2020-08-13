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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب 26 هاتف محمول بمطار القاهرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:37 م
رجال الجمارك
رجال الجمارك
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبني الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد الحليم محمد مدير الإدارة، اليوم الخميس، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وقطع غيارها ومستلزماتها وكروت الميموري بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم (66) لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة العربية رقم (620) القادمة من الشارقة اشتبه النوبي شحتو مأمور اللجنة الجمركية أثناء قدوم الراكب ومعة عربة محمل عليها أمتعته الشخصية ويحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول الدولية وسط زحام الركاب.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد الرسوم الجمركية أجاب بالنفي وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة نهي مصطفي مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبه.

وبالعرض على عبد الحليم محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد ياسين مأمور الجمرك المعين بالخط الأخضر تحت إشراف أمل حسن مدير الحركة تفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 26 هاتفا ماركة آيفون و6950 كارت ميموري و100 قطعة اكسسوار و21 شاحن آيفون و40 سماعة آيفون.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات تامر عبدالله، محمد طلعت، مصطفي محمد، أماني معوض، عمرو علي وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 500 ألف جنيه وبناء عليه قرر سامي صبحي مدير عام مبنى الركاب رقم (1) إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
رجال الجمارك
رجال الجمارك
رجال الجمارك
رجال الجمارك

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